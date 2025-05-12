Fuar Aydın, Giyim ve Takı Fuarı ile Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Fuar Aydın, birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Aydın Tekstil Parkı içerisinde Aydınlıların hizmetine sunulan Fuar Aydın, birçok farklı fuar ve festivali Aydınlılar ile buluşturmayı sürdürüyor. Restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan fuar alanı, her etkinlikte çevre illerden de binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin en büyük moda fuarlarından Giyim ve Takı Fuarı, Fuar Aydın'da vatandaşlar ile buluştu. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Giyim ve Takı Fuarı'nda kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerde sergilendi. Fuara 60 binden fazla vatandaş katıldı.

Fuara katılan vatandaşlar, Fuar Aydın'ı kente kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN