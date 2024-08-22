Fukushima'da erimiş enkaz örneği alma denemesi ertelendi - Son Dakika
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Yerel

Fukushima'da erimiş enkaz örneği alma denemesi ertelendi

Japonya'da 2011'de meydana gelen nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO, 2 numaralı reaktörden erimiş enkaz örneği almaya yönelik ilk denemenin teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

22.08.2024 10:30
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Japonya'da 2011'de nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO, 2 numaralı reaktörden erimiş enkaz örneği almaya yönelik ilk denemenin teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin tahliyesine yönelik süreç için çalışmalar sürüyor. Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), 2 numaralı reaktörden yaklaşık 3 gram erimiş enkaz örneği almaya yönelik ilk denemenin teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Operasyonda kullanılması planlanan uzaktan kumandalı robotik cihazda kurulum hatası tespit edildiği belirtilirken, denemenin ne zaman tekrar gerçekleştirileceğine dair bilgi paylaşılmadı. TEPCO Başkanı Tomoaki Kobayakawa konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Acele etmek yerine çalışmaları güvenli ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek daha önemli" ifadelerini kullandı.

Tahliye için yol haritası olacak

TEPCO, 2 numaralı reaktörden erimiş enkaz örneği alımına 2021 yılında başlamayı hedeflemiş, ancak plan Covid-19 pandemisi ve teknik zorluklar nedeniyle deneme aşamasına geçemeden üç kez ertelenmişti. Bugün yapılması beklenen ilk denemeden elde edilecek örneklerin santralin tahliyesine ilişkin yol haritasının belirlenmesinde rol oynayacağı açıklanmıştı.

Nükleer faciaya sahne olmuştu

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasına sahne olmuştu. Santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelirken, güvenlik riski nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. Kaza sonrasında 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluşmuş, Japonya hükümeti atık suyu uluslararası standartlar çerçevesinde arıtarak kademeli şekilde denize tahliye etmeye başlamıştı. Zorlu tahliye süreci nedeniyle santralin tamamen kullanımdan çıkarılmasının 40 yılı bulabileceği açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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