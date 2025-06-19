Furkan’ın Doğum Günü Hayali Gerçek Oldu

Antalya'da Doğum gününde polis üniforması giyen özel gereksinimli Furkan, bir günlüğüne hayalini yaşarken duygusal anlar yaşandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, özel gereksinimli Furkan isimli bireye doğum gününde anlamlı bir sürpriz yapıldı. Polis olma hayali kuran Furkan, doğum günü vesilesiyle kendisine özel hazırlanan polis üniformasını giyerek çocukluk hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi. Furkan'ın yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki mutluluk görenleri duygulandırdı. Emniyet ekipleri, toplumun her bireyinin yanında olduklarını vurgulayarak, sevgiyle kurulan bağların tüm engelleri aşacağına inandıklarını belirtti. Etkinlik, hem Furkan hem de emniyet personeli için unutulmaz anlara sahne oldu. - ANTALYA