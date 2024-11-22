FUSILLI Projesi Nilüfer'de Sonlandı, Katılımcılardan Övgü Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika
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FUSILLI Projesi Nilüfer'de Sonlandı, Katılımcılardan Övgü Yağmuruna Tutuldu

FUSILLI Projesi Nilüfer\'de Sonlandı, Katılımcılardan Övgü Yağmuruna Tutuldu

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde tamamlanan Avrupa Birliği destekli FUSILLI Projesi, sürdürülebilir gıda sistemine yönelik çalışmalarıyla katılımcılardan tam not aldı. 13 ülkeden temsilcilerin bulunduğu projede, Nilüfer'in yerel üretim süreçleri ve gıda tesisleri incelendi.

22.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Nilüfer Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı Avrupa Birliği destekli FUSILLI Projesi, 3 günlük programın ardından sona erdi. Sürdürülebilir gıda sistemi için Nilüfer'de yapılan çalışmaları inceleyen konuklar, tesisler ve gıda zinciri ile ilgili övgü yağdırdılar.

Avrupa Birliği destekli FUSILLI Projesi, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Final Konferansı ve 9. Periyodik Toplantı' ile tamamlandı. Üç gün süren organizasyona 13 ülke ve 12 şehirden toplam 34 farklı kuruluşun temsilcisi katıldı. Katılımcılar, programda hem raporlarını sundular, hem de Nilüfer Belediyesi'nin eylemlerini yerinde incelediler. İş paketi liderleri de genel değerlendirmelerini yaptı.

Uluslararası kapanış konferansının ilk gününde programın ekonomik etkileri, şehir planlaması, katılımcılık ve eşitlik modelleri değerlendirildi. İkinci gün gerçekleşen saha ziyaretlerinde konuklar, Nilüfer'in sürdürülebilir gıda sistemine geçiş sürecinde önemli bir rol oynayan projeleri yerinde inceledi. Katılımcılar; Konak Üretici Pazarı, Altınşehir Mahalle Bostanı ve satış noktası, Budama Atıkları Dönüştürme Tesisi, Hasanağa Gıda Merkezi, Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi, Ürünlü Kent Bostanı'ndaki Tohum Kütüphanesi ve Kompost Üretim Merkezi, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı ile Gölyazı'yı gezdiler. Nilüfer'in ürün desenini görme fırsatı yakalayan paydaşlar, yerel üreticilerle sürdürülen üretim zincirini gözlemlediler. Yerel ürünlerden alışveriş de yapan katılımcılar, yerelle kurulan iş birliği ve işleyiş nedeniyle yetkilileri tebrik ettiler.

Etkinliğin son gününde ise 6 ayda bir gerçekleştirilen periyodik toplantı yapıldı. Proje paydaşları, 12 farklı şehirden temsilciler, danışman kuruluşlar ve akademisyenler konu başlıkları ile ilgili son değerlendirmelerini yaptılar.

Organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan FUSILLI Proje Yürütücüsü Mehmet Can Yılmaz, çok sayıda şehir gezdiklerini belirterek, son programın ağırlama sırasının kendilerinde olduğunu aktardı. Programla ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Nilüfer'de gıda sisteminin iyileştirilmesi için çok fazla müdahale alanı var. Nilüfer'de gıda sisteminin iyileştirilmesi için belirlediğimiz 5 kategorideki 48 ana eylem ve 192 alt eylemin yüzde 95'ini gerçekleştirdik. Projede yer alan 13 ülkeden 12 şehir ve 34 kuruluş ile birlikte genel anlamda önemli bir etki yaptık" dedi.

Gerçek olmayacak kadar güzel

Konukların saha ziyaretlerinden çok memnun ayrıldıklarını ifade eden Yılmaz, "Ziyaretçilerimiz başlangıçta anlattıklarımızı 'gerçek olmayacak kadar güzel' olarak nitelendiriyorlardı. Ancak saha ziyaretlerinde her şeyi gözleriyle gördüler ve çok etkilendiler. Yerel üreticilerle kurduğumuz iş birliği ve sistemin işleyişi büyük takdir topladı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel FUSILLI Projesi Nilüfer'de Sonlandı, Katılımcılardan Övgü Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika

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