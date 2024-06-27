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Futbol sahası 'taş sahası' oldu

Taş ocağından düşen kaya parçaları mahallenin huzurunu kaçırdı

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağından düşen taş ve kaya parçaları, mahallenin futbol sahasını kullanılamaz hale getirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde 2016'dan bu yana faaliyette olan taş ocağından düşen taş ve kaya parçaları, vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Patlamaların ardından çevreye saçılan kaya parçaları, mahallenin futbol sahasını kullanılamaz hale getirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesindeki taş ocağı sorununa yıllardır çözüm bulunamazken, vatandaşlar her gün ölüm korkusuyla yaşamaya devam ediyor. Maden ocağındaki patlamalar veya çalışmalar sırasında mahalleye doğru hızla düşen, bazıları ise devasa boyutlara ulaşan kaya parçaları bazen evlere isabet ediyor, bazen ise boş arazilere düşüyor. Mahallenin gençlerinin futbol oynadığı saha ise yıllardır düşen kaya parçaları nedeniyle adeta taş sahasına döndü. Kaya parçalarının düştüğü saha dron ile havadan görüntülendi.

"Futbol sahası taş sahası olmuş"

Patlamalar ve sonrasında kontrolsüz bir şekilde etrafa dağılan taşlar nedeniyle sürekli tedirgin olduklarını, can ve mal güvenliği olmadığını ifade eden Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe ise, "Görmüş olduğunuz gibi futbol sahası taşlarla doldu. Yukarıdaki kel kayalardan yuvarlanan ve yukarıdan patlatmalar sonucu başımıza taş yağıyor. Sosyal medyaya, basına ve mahkemelere yansıdı. Tüm uğraşlarımıza rağmen sonuç alamadık. Can ve mal güvenliğimiz çok tehlike altında. Allah muhafaza eğer bir ölüm olsa kim hesabını verecek. Bu taşları biz yuvarlamadık, bir insanın yapabileceği bir şey değil. Futbol sahası taş sahası olmuş" dedi.