Pendikspor\'lu Mesut Özdemir\'in Babası Vefat Etti

Pendikspor forması giyen İzmitli futbolcu Mesut Özdemir'in vefat eden babası Ahmet Özdemir, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve 66 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Özdemir için Derince Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Mesut Özdemir ve kardeşleri Ramazan ile Cihan Özdemir taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Pendikspor Kulübü Başkanı Atakan Yüce, Başkanvekili Süleyman Turan, teknik direktör Sinan Kaloğlu, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor eski yönetim kurulu üyesi Haşmet Uçar, Pendikspor Magnifico taraftar grubu yönetimi ile spor, iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ