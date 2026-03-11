Pendikspor'lu Mesut Özdemir'in Babası Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendikspor'lu Mesut Özdemir'in Babası Vefat Etti

Pendikspor\'lu Mesut Özdemir\'in Babası Vefat Etti
11.03.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendikspor forması giyen İzmitli futbolcu Mesut Özdemir'in vefat eden babası Ahmet Özdemir, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pendikspor forması giyen İzmitli futbolcu Mesut Özdemir'in vefat eden babası Ahmet Özdemir, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve 66 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Özdemir için Derince Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Mesut Özdemir ve kardeşleri Ramazan ile Cihan Özdemir taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Pendikspor Kulübü Başkanı Atakan Yüce, Başkanvekili Süleyman Turan, teknik direktör Sinan Kaloğlu, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor eski yönetim kurulu üyesi Haşmet Uçar, Pendikspor Magnifico taraftar grubu yönetimi ile spor, iş ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Özdemir, Mesut Özdemir, Pendikspor, Kocaeli, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendikspor'lu Mesut Özdemir'in Babası Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:32:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Pendikspor'lu Mesut Özdemir'in Babası Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.