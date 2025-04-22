g2m, Salon du Chocolat İstanbul\'da Sanat ve Lezzeti Buluşturdu

g2m, çikolata dünyasının prestijli etkinliği Salon du Chocolat İstanbul'da güçlü markaları ve etkileyici sunumlarıyla yer aldı. Lezzet ve sanatı buluşturan g2m standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

40 yılı aşkın süredir Ev Dışı Tüketim Sektörünün güçlü tedarikçisi g2m, çikolata ve pastacılık dünyasının en prestijli etkinliklerinden Salon du Chocolat İstanbul'a damga vurdu. 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte g2m hem sanatsal sunumları hem de güçlü markalarıyla büyük ilgi topladı.

Sanat ve lezzet g2m standında buluştu

g2m standı; Ülker, Lovells, McVitie's, Bizim markalarıyla oluşturulan en yeni tatlı sunumlarının yer aldığı istasyonuyla ziyaretçilerine unutulmaz lezzet deneyimleri sunarken, Jacobs kahve istasyonuyla da katılımcılara keyifli bir kahve molası yaşattı.

Lovells Pul Çikolata çeşitleriyle hazırlanan 1,5 metrelik Galata Kulesi heykeli ve kakao çekirdeği figürlerinin yer aldığı çikolata sepeti, etkinliğin en çok konuşulan çalışmaları arasında yer aldı. Redrosecake markasının kurucusu, Türkiye'nin önde gelen pasta ve şekerleme sanatçılarından Tuba Geçkil'in hazırladığı 1,5 metrelik Lovells Pralin çikolata ambalajından özel tasarım pasta da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Deniz Alkaç: "Çikolata artık sadece bir lezzet değil bir sanat"

g2m'nin Salon du Chocolat'ya katılımıyla ilgili g2m Genel Müdürü Deniz Alkaç şu değerlendirmede bulundu: "Çikolata sadece bir lezzet değil, çikolatayla aynı zamanda tasarım ve deneyim bir arada sunuluyor. Biz de güçlü markalarımızla çikolatanın profesyonel mutfaklardaki yolculuğuna eşlik ediyor, yenilikçi ve kaliteli ürünlerimizle sektöre değer katıyoruz. İki gün boyunca çikolatanın adeta sanat eserine dönüştüğü, ziyaretçilere unutulmaz tatlar ve görsel şovlar sunan Salon du Chocolat İstanbul'da standımızla tasarım ve lezzetin buluşma noktası olmaktan mutluluk duyduk." - İSTANBUL