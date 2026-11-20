"Maziden Atiye Şırnak" programı kapsamında kente gelen misafir öğrenciler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun simge merkezlerinden Gabar Petrol Sahasını ziyaret etti. Yerli petrol üretimini yerinde inceleyen öğrenciler, yerin metrelerce altından çıkarılan petrolün Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkısını yakından görme fırsatı buldu.

Türkiye'nin enerji alanındaki en önemli atılımlarından birine ev sahipliği yapan Şırnak'taki Gabar Dağı, bu kez geleceğin nesillerini ağırladı. "Maziden Atiye Şırnak" programı kapsamında kente gelen misafir öğrenciler, Gabar Petrol Sahası'na düzenlenen ziyarette Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesini yerinde tanıdı. Gabar'daki petrol üretim sahasını gezen öğrenciler, yürütülen çalışmalar, üretim kapasitesi ve enerji sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Petrolün çıkarılmasından üretim sürecine kadar gerçekleştirilen faaliyetleri yakından gözlemleyen öğrenciler, Türkiye'nin kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırma mücadelesine tanıklık etti.

Gabar'da sadece petrol değil, bir kalkınma hikayesi var

Ziyarette Gabar'ın yalnızca bir petrol üretim merkezi olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücünü, ekonomik kalkınma iradesini ve enerji alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefini temsil ettiği vurgulandı. Yıllarca yer altında saklı kalan doğal zenginliklerin teknoloji, emek ve kararlılıkla ekonomiye kazandırılmasının önemini yerinde gören öğrenciler, Türkiye'nin enerji vizyonunun sahadaki yansımalarını inceleme imkanı buldu. "Maziden Atiye Şırnak" programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretle öğrencilerin yalnızca kentin tarihi, kültürel ve manevi mirasını değil, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik kazanımlarını da yakından tanımaları hedefleniyor. Program çerçevesinde verilen mesajda, insanın ancak ruhuna dokunan bir işi hayallerine taşıyabileceği vurgulanırken, Gabar'ın da hayallerin emek, azim ve kararlılıkla gerçeğe dönüşmesinin güçlü bir hikayesi olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gösterilen Gabar Petrol Sahası, öğrenciler için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Ülkenin yerli üretim gücünü sahada görme fırsatı bulan misafir öğrenciler, Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji ve kalkınma hedeflerini yakından tanıdı.