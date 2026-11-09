GAGİAD Başkanı Kara, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet vurgusu yaptı - Son Dakika
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GAGİAD Başkanı Kara, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet vurgusu yaptı

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GAGİAD Başkanı Kara, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde Cumhuriyet vurgusu yaptı
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GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kara, genç iş insanları olarak Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyacaklarını ve Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kara mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarken onun düşüncelerini, ilke ve devrimlerini daha iyi anlamak ve yaşatmak için sorumluluğumuzu yeniden hatırladığımız anlamlı bir gündür. Atatürk'ün akla ve bilime dayanan, çağdaş ve bağımsız bir ülke hedefi; bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Genç iş insanları olarak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumayı ve ülkemizin geleceğine katkı sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Üretim, yenilikçilik ve girişimcilik gücümüzle Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalışırken, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkGüncelYerelSon Dakika

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