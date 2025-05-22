Galatasaraylı Taraftar Evini Sarı-Kırmızıya Boyadı

- Galatasaraylı taraftar evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyatıp, Osimhen ve 5. yıldızı ekledi

İnşaat ustası evine Galatasaray'ın 5'inci yıldızı, Osimhen ve aslan figürü işledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, gönül verdiği takımın renklerine boyadığı evine Mauro Icardi'nin isminin yanına Victor Osimhen ismini de ekleyerek 5. yıldız ve aslan figürü ekledi.

Kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Mehdi Keskinkılınç, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini iki yıl önce evine yansıttı. Keskinkılınç, sarı-kırmızı renklere boyadığı evinin dış cephesine de Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ismini yazdırmıştı.

Fanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayınca, Icardi de evin fotoğrafını 13.9 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Minik aslanlar büyüyor' notu ile paylaşmıştı.

Son iki senede Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Icardi'yi evine işleyen Keskinkılıç, bu senede büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in adını ve 5. yıldızı, Icardi'nin adının yanına ekledi.

Keskinkılıç, İHA muhabirine; dış cephe, montalama ve alçı işleriyle uğraştığını, imkanlarının el verip iki sene önce evi yaptığını söyledi. Bir gün evi olursa Galatasaray renklerine boyayacağı dileğinde bulunduğunu belirten Keskinkılıç, "Allah'a şükürler olsun ki evim oldu. Galatasaray renklerine boyadım. 20 bin tane evime olsa yine sarı-kırmızı renklere boyarım. Icardi'yi çok seviyorum. Evi yaparsam Galatasaray arması ve Icardi ismini yazacaktım, onu yazdım" dedi.

"Daha çok planlarımız var, yeter ki Galatasaray şampiyon olsun"

Keskinkılıç, Galatasaray'da yıldızların durmadığını ifade ederek, "Bir baktım Osimhen'i de getirdiler. Düşündüm, Icardi bizi geçen seneler şampiyon yaptı. Neden Osimhen'de olmasın. Osimhen'in ismini de yazdım. Yanına da iki tane aslan koydum. Bir tane Icardi için, bir tane de Osimhen için koydum. 5. yıldızı da taktım. Daha çok planlarımız var, yeter ki Galatasaray şampiyon olsun" şeklinde konuştu.

"Artık demiyoruz bizi stada götürsün. Artık diyoruz ki, sadece bu çocuklara güzel bir halı saha olsun" diyen sarı-kırmızılı taraftar, "İsmi de Galatasaray olsun. Galatasaraylı aileme ve Galatasaray renklerine gönül veren değerli kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Sosyal medya üzerinden de bana ve aileme hakaret eden kişilere buradan sesleniyorum. Eğer siz kendi ailenizi düşünseydiniz kimsenin ailesine hakaret etmezdiniz. Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok" cümlelerine yer verdi.

"Osimhen, gitme bizden uzaklara kardeş götürürler tuzaklara"

Osimhen'e kalması için çağrıda bulunan Keskinkılıç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Osimhen, Galatasaray müzesine baktığımız zaman her kupa var. Ama bir tane kupanın yeri eksik. Senden rica ediyoruz, Galatasaray'ı bırakma. Seneye bizimle beraber ol. Şampiyonlar ligi kupasını getirelim. Osimhen, gitme bizden uzaklara kardeş götürürler tuzaklara. Galatasaray'da huzur var, sevgi var, her şey var. Biz seni seviyoruz, sana inanıyoruz. Yeter ki sen de bizim sevgimize karşılık ver."