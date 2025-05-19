Galatasaraylılardan Fenerbahçe'ye Tabutlu Kutlama

- Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçe'ye tabutlu gönderme

ADANA - Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Adana Kozan'daki bazı taraftarları, Fenerbahçe bayrağını tabuta sararak davul zurna ile kutlama yaptı.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana Kozan'da Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları için meydana çıktı. Kutlama yapan taraftarlardan bazıları ise Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Fenerbahçe bayrağını tabuta saran bazı genç taraftarlar dikkat çekti. Taraftarların araçlarla, davul zurna eşliğinde kutlama yapmaları da renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlardan Oğuzhan Özbay 11 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamayınca gençlerin böyle bir seremoni hazırladığını söyledi.

İlginç kutlamayı hazırlayan Muhammed Efe ise "Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin tabutunu hazırladık" dedi.