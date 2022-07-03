Galerici esnafı site içerisine noter istiyor - Son Dakika
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Galerici esnafı site içerisine noter istiyor

03.07.2022 11:29
Galerici esnafı site içerisine noter istiyor

Esnafın ve müşterilerin, araç satış işlemleri için Düzce Merkez'e gitmek zorunda kaldıklarını ileten Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı Emre Sertoğlu, "Yetkililerden senelerdir bu sorunun giderilmesine yönelik talebimiz var" dedi.

Esnafın ve müşterilerin, araç satış işlemleri için Düzce Merkez'e gitmek zorunda kaldıklarını ileten Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı Emre Sertoğlu, "Yetkililerden senelerdir bu sorunun giderilmesine yönelik talebimiz var" dedi.

Pazarlık sonrası satış işlemlerini gerçekleştirmek için Düzce Merkez'e gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden genç galerici Emre Sertoğlu, hem müşterilerden hem de çevre esnafından sık sık yakınlarda noter olması gerektiği yönünde talepler duyduğunu aktardı. Galericiler Sitesi'nin kurulduğu yıllardan beri bu problemin yaşandığına dikkat çeken Sert, "Biz galericiler olarak yetkililerden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı
Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galerici esnafı site içerisine noter istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galerici esnafı site içerisine noter istiyor - Son Dakika
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