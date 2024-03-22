Galler Prensesi Kate Middleton, Kanser Teşhisi Konulduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Galler Prensesi Kate Middleton, Kanser Teşhisi Konulduğunu Açıkladı

Galler Prensesi Kate Middleton, 2 ay boyunca kayıp olduğu spekülasyonlarına son vererek yayınladığı videoyla kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü duyurdu. Middleton, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde destek mesajları ve anlayış için teşekkür ederken, ailesiyle zorlu bir dönem geçirdiğini belirtti. Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle zamana, alana ve mahremiyete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak kanserle mücadele eden herkese umut ve inançlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu.

22.03.2024 22:42  Güncelleme: 22:47
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İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton kayıplara karıştıktan 2 ay sonra yayınladığı videoyla, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

Ocak ayıda geçirdiği karın ameliyatı sonrası görüntü vermeyen ve yokluğuna dair birçok spekülasyon çıkan Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı. Yayınladığı videoda açıklamalarda bulunan Middleton, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde dünyanın dört bir yanından gönderilen destek mesajları ve gösterilen anlayış için teşekkür etti. Son ayların ailesi için çok zorlu geçtiğini belirten Middleton, "Ancak benimle çok iyi ilgilenen harika bir sağlık ekibim vardı ve bunun için çok minnettarım" dedi.

Ocak ayında geçirdiği ameliyata ve sonrasına değinen Middleton, "O sırada kanser olmadığım düşünülüyordu. Ameliyat başarılı geçti. Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım" ifadelerini kullandı.

"William'ın yanımda olması da büyük bir teselli"

Bu olayın büyük şaşkınlığa neden olduğunu söyleyen Middleton, "William ve ben ailemizin iyiliği için bunu özel tutmak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu süreç zaman aldı. Tedavime başlayabilmek için geçirdiğim büyük ameliyattan sonra iyileşmem zaman aldı. Ama en önemlisi, George, Charlotte ve Louis'e her şeyi uygun bir şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zaman aldı" şeklinde konuştu.

İyi olduğunu vurgulayan Middleton, "İyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir teselli ve güven kaynağı. Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket de öyle. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

Tedavi sürecinde aile olarak zamana, alana ve mahremiyete ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Middleton, "İşim bana her zaman derin bir mutluluk duygusu vermiştir ve mümkün olduğunda geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Ancak şimdilik tamamen iyileşmeye odaklanmalıyım" diye konuştu.

Son olarak kanser tedavisi görenlere de seslenen Middleton, "Şu anda, hayatları kanserden etkilenen herkesi de düşünüyorum. Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya olan herkes için lütfen inancınızı ya da umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galler Prensesi Kate Middleton, Kanser Teşhisi Konulduğunu Açıkladı - Son Dakika

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