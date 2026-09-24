Ganire Paşayeva, Ankara\'da düzenlenen programla vefatının 3. yılında anıldı

Ankara'da Azerbaycan Milli Meclisi Tovuz eski Milletvekili Ganire Paşayeva, vefatının 3'üncü yıldönümünde anıldı.

Ankara'da, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Kerkük Kültür Derneği, ELVİN Derneği ve Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği ortaklığında, Azerbaycan Milli Meclisi Tovuz eski Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatının 3'üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kerkük Kültür Derneği Genel Başkanı Şemşettin Küzeci, "Ganire Paşayeva benim için anamdan olmayan bir bacımdı. Ben bunu Azerbaycan matbuatına verdiğim görüşmede de bir manşette dile getirdim. Irak Türkmenlerine ve Türk dünyasına Ganire Hanım'ın desteği, katkısı çok çoktu. Hatta milletvekilliği döneminde Avrupa Parlamentosu'nda İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak Kerkük katliamından ve Irak Türkmenlerinin uğradığı katliamlardan söz etti ve Avrupa'yı diyebiliriz ki ayağa kaldırdı" dedi.