GAP İdaresi Adıyaman Üniversitesini Ziyaret Etti

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ve beraberindeki başkan yardımcıları ile birim koordinatörlerinden oluşan heyet, Adıyaman Üniversitesini ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında, Üniversite Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ'ın yürütücülüğünü yaptığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi" çerçevesinde, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personele yönelik gerçekleştirilen uygulamalı yöresel yemek eğitimleri, Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından yerinde incelendi.

Eğitim programının ardından, uygulamalı eğitimde hazırlanan alaca çorbası, meyir çorbası, karıştırmalı pilav, kavurmalı içli köfte, kavurmalı hıtap, etsiz çiğ köfte, semiz otu (pirpirim) salatası, semiz otu (pirpirim) cacığı, şillik tatlısı, peluk, Adıyaman peynirli irmik helvası gibi yemek ve tatlıların tadımı yapıldı.

Daha sonra Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede; Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, proje çıktıları ve bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman'ın zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Rektör Keleş, "Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi, ilimizin gastronomi mirasının bilimsel yöntemlerle belgelenmesine, korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sunmaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle yürütülen bu proje hem kültürel değerlerimizin yaşatılması hem de gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanımdır.

Projemize verdikleri destekler ve nazik ziyaretleri dolayısıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN