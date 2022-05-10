Gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği bulundu! Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği bulundu! Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı

10.05.2022 00:24

Antalya'da jandarma ekiplerinin adresine operasyon düzenlediği bir kişinin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan adam, işlemlerden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir şahsın yasadışı kenevir ektiği bilgisi üzerine harekete geçti.

GARDIROBUNDA KENEVİR YETİŞTİRME DÜZENEĞİ BULUNDU

Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ile koordineli olarak M.Z.'nin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda M.Z.'nin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurdu tespit edildi.

Gardırobunu kenevir bahçesine dönüştürmüş

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli M.Z, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 25 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli M.Z, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gardırobunu kenevir bahçesine dönüştürmüş
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Hisarcık, Jandarma, Kenevir, Alanya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği bulundu! Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği bulundu! Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
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