Gardırop askılığı 5 kişilik ailenin kurtuluşuna sebep oldu - Son Dakika
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Gardırop askılığı 5 kişilik ailenin kurtuluşuna sebep oldu

09.02.2023 22:16
Gardırop askılığı 5 kişilik ailenin kurtuluşuna sebep oldu

Depremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu.

Depremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu. Polis olan baba, enkaz altında kaldığı yatak odasında eline geçirdiği gardırop demiri ile duvarı delip kendisini ve 5 kişilik ailesini kurtarmayı başardı.
Depremin vurduğu Hatay'da üzüntü, umut ve ilginç hayat hikayeleri birlikte yaşanıyor. Depremin 4. gününde kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayatta kalmayı başaran bazı kişilerin kullandıkları yöntemler de duyanları şaşırtıyor.
Cebrail Mahallesi'ndeki Huzur Apartmanı deprem sırasında yerle bir oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği binada ailesi ile birlikte uyurken depreme yakalanan ve göçük altında kalan İdris Kan, yatak odasında devrilen gardrop demirine ulaştı. Demirle uzun uğraşlar sonucu duvarı delen baba, sesini dışarıdakilere duyurmayı başardı. Kan'ın yardım çağrısı ile enkaz altında kalan eşi Şükran, oğlu Arif ile evlerinde misafir olarak bulunan yeğeni Buğra ve yengesi Seval Kan kurtarıldı.
Kameralara yansıyan kurtarılma görüntülerinde kan ailesi ve kurtarma ekipleri sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gardırop askılığı 5 kişilik ailenin kurtuluşuna sebep oldu - Son Dakika

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