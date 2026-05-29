Garnizon Komutanı'ndan Şehit Annesine Bayram Ziyareti - Son Dakika
29.05.2026 09:35
Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve eşi Selda Ala, 90 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı'yı ailece ziyaret ederek elini öpüp bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve eşi Selda Ala, Samsun'da görev yaptıkları süre içerisinde hiçbir bayram yalnız bırakmadıkları şehit annesi Bedriye Hamlı'yı ailece ziyaret ederek elini öpüp, kucaklayarak hayır duasını aldılar. Ziyaret sırasında Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, şehit annesi Bedriye Hamlı'ya üzerinde "Türkiye" yazan Türk bayrağını hediye etti.

Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve ailesi, şehit annesi Bedriye Hamlı'ya gerçekleştirdikleri ev ziyareti sonrası Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki şehitleri ve Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabrini de ziyaret ederek dua okudu. Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, Ala ailesinin bayram ve şehitlik ziyaretinden çok memnun kaldığını ve duygulandığını ifade etti. Ala ailesini çok vefalı bulduğunu, her ziyaretlerinde şehit evladının asker kokusunun evine kadar geldiğini, bu nedenle kendisine, eşine ve çocuklarına çok minnettar olduğunu ifade eden Bedriye Hamlı, ayrıca şunları söyledi:

"Sen ne güzel komutansın. Bu bayramda yine oğlumun asker kokusuyla geldin. Sen de benim oğlumsun. Anlık da olsa üzerimdeki bayram hüznünü ailece dağıttınız, bizleri buruk da olsa mutlu ettiniz. Biliyorum bizim bayramımız mahşerde. İyi ki yanımdasınız, yanımızdasınız, iyi ki varsınız. Bizim için ailece çok kıymetlisiniz. Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Sizin gibi vefalı ve çok duyarlı değerli komutanlarımızı Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'nden eksik etmesin" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Yerel, Son Dakika

