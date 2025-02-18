GASKİ 2024'te Altyapı ve Su Yönetimine Odaklanıyor - Son Dakika
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GASKİ 2024'te Altyapı ve Su Yönetimine Odaklanıyor

GASKİ 2024\'te Altyapı ve Su Yönetimine Odaklanıyor

Gaziantep'te GASKİ, altyapıyı güçlendirip su kaynaklarını verimli kullanmak için projeler sürdürüyor.

18.02.2025 15:56
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Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 2024 yılında şehir genelinde altyapının güçlendirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve çevreyi korumak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdi.

Şehrin altyapısının yenilenmesi, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapımı, mevcut hatların kontrolü, yeni arıtma tesisi gibi 2024 yılında birçok çalışmaya imza atan GASKİ, yatırımlarına devam ediyor. 1 yıl sürecince GASKİ, 225 kilometre içme suyu, 127.7 kilometre kanalizasyon hattı inşasını tamamladı.

Şehir merkezi, ilçeler ve köylerde altyapı güçlendirildi

GASKİ tarafından arızadan kaynaklı su kesintilerin önüne geçmek için mevcut su iletim ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yeni hatların oluşturulması 2024 yılında da sürdürüldü. Çalışmalarda kent merkezinde GASKİ, 33.5 kilometre içme suyu hattı ve 67.5 kilometre kanalizasyon hattı döşedi.

Değişen iklim şartlarıyla beraber şehir genelinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla bir yılda 5 bin 373 yağmur suyu ızgarası yapıldı. Çalışmalar kapsamında Çimento Kavşağı, Diş Hekimliği Fakültesi, Çağdaş Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada 20 kilometre yağmur suyu hattı döşendi.

Ekipler taşra ilçelerde ise yürüttüğü çalışmalarla 112 kilometre içme suyu hattı, 43 kilometre kanalizasyon hattı inşasını tamamladı. Ayrıca 11 fosseptik yapısı ve 20 içme suyu inşa etti. 2024 yılında köylerde ise 79 buçuk kilometre içme suyu ve 14.2 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı.

Yeni Atık su arıtma tesisleri tamamlandı

GASKİ, suyun ve çevre korunması amacıyla 2024 yılında Yavuzeli, Boğaziçi- Yeşilyurt, Karkamış ve Nizip Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşasını tamamlayarak hizmete soktu. Nizip Atık Su Arıtma Tesisi, hem evsel hem de endüstriyel atık suları arıtma özelliği ile Türkiye'nin en gelişmiş ve çevreci tesislerinden biri oldu.

Merkez Atık Su Arıtma Tesislerinde yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla, tesisler tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam etti.

GASKİ'den su yönetiminde dijital çözüm

Yaşanan küresel ısınmayla beraber su yönetiminde dijital dönüşüm ve çevre korunması için yatırım yapan GASKİ, SCADA Otomasyon Sistemi ile şehrin içme suyu altyapısını anlık olarak izliyor ve yönetiyor. 60 su deposu, 169 pompa, 55 kuyu ve 80 ölçüm noktası sürekli kontrol altında tutun ekipler, yapılan çalışmalarla su kayıplarının minimuma indirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanmasını hedefliyor. Kullanılan otomasyon sistemi sayesinde arızalara hızlı müdahale imkanı sağlanıyor.

Ekipler ayrıca su kaynaklarının korunması amacıyla frekans verileri ve akustik cihazlarla bin 165 noktada gece dinlemeleri yapılarak arızalar tespit edildi ve anında müdahale gerçekleştirdi. Bu kapsamda 50 bin metreküp su kaybının önüne geçildi.

Dere ve kanal temizlikleri periyodik olarak devam ediyor

GASKİ ekipleri, 2024 yılında Alleben Deresi ve Kuzey Kuşaklama Kanalları başta olmak üzere, şehir genelinde 6 tur temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yağmur suyu ızgaraları da düzenli olarak temizlenerek suyun doğru yönlendirilmesi sağlandı ve su baskınlarının önüne geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Teknoloji, gaziantep, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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