GASKİ'den Şebeke Suyu Açıklaması: Su Kalitesi Güvende - Son Dakika
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GASKİ'den Şebeke Suyu Açıklaması: Su Kalitesi Güvende

GASKİ\'den Şebeke Suyu Açıklaması: Su Kalitesi Güvende

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), şebeke suyunun standartlara uygun olduğunu ve sağlığın tehdit altında olmadığını açıkladı. Su kalitesi sürekli olarak izleniyor ve vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunuldu.

07.11.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), şebeke suyuyla ilgili bazı medya kanallarında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. GASKİ, Gaziantep genelinde sağlanan şebeke suyunun TS 266 ve "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına uygun olduğunu belirterek vatandaşların sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, GASKİ ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin her gün şehrin çeşitli noktalarından su numuneleri aldıkları, bu numunelerle düzenli bakiye klor ölçümleri yaptıkları ifade edildi. Alınan numunelerin, GASKİ'ye bağlı akredite Su Kalite Kontrol Laboratuvarları'nda analiz edildiği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları'ndaki testlerle sürekli olarak karşılaştırıldığı vurgulandı.

Su kalitesi 7 gün 24 saat izleniyor

GASKİ, suyun kalitesini izlemek amacıyla şehrin farklı noktalarına yerleştirilen online klor kontrol sistemi ile 7 gün 24 saat bakiye klor ölçümlerinin sürekli izlendiğini belirtti. Şebekenin çeşitli noktalarından alınan su numunelerinin düzenli analizlerinde mikrobiyolojik ve kimyasal kirliliğe rastlanmadığı ve bu nedenle şebeke suyunda herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, insan sağlığını tehdit eden ishal, kusma ve ateş gibi belirtilere neden olan mikrobiyolojik kirliliklerin kontrolsüz kullanılan kuyu sularından veya yıkanmadan ya da şebeke suyuyla yıkanmadan tüketilen meyve ve sebzelerden kaynaklanabileceği belirtildi. Apartman, site, okul, hastane ve cami gibi yerleşim alanlarında kullanılan su depolarında zamanla tortuların oluşabileceği ve bu tortuların çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak bu depoların belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Söz konusu depoların temizliğinin GASKİ sorumluluğunda olmadığı da açıkça ifade edildi.

Sağlık açısından analizleri yapılmamış kuyu sularının asla içilmemesi ve kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken GASKİ, vatandaşlara tükettikleri sebze ve meyveleri özellikle şebeke suyuyla iyice yıkamaları, su depolarını belirli aralıklarla temizlemeleri ve depoda beklemiş suyu kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

GASKİ, temiz ve güvenilir su hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek vatandaşların bu konularda hassasiyet göstermelerini rica etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GASKİ'den Şebeke Suyu Açıklaması: Su Kalitesi Güvende - Son Dakika

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