GASKİ, 'Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı - Son Dakika
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GASKİ, 'Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı

GASKİ, \'Mavi Su Verimliliği Belgesi\'ni almaya hak kazandı
21.07.2026 16:39  Güncelleme: 16:40
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazanarak Türkiye'de su ve kanalizasyon idareleri arasında bu belgeyi alan ilk kuruluş oldu. Belge, sürdürülebilir su yönetimi, altyapı yatırımları ve enerji verimliliği çalışmalarının tescili niteliğinde.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazanarak, Türkiye'de su ve kanalizasyon idareleri arasında, Gaziantep'te ise tüm kurumlar arasında bu belgeyi alan ilk kuruluş olma başarısını gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler ve endüstriyel işletmelere yönelik uygulanan denetim ve değerlendirme sürecinde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı. Böylece GASKİ, su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalarını ulusal düzeyde tescillemiş oldu.

2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ tarafından hayata geçirilen sürdürülebilir su yönetimi politikaları kapsamında, teknolojik altyapı yatırımları ve çevreci uygulamalarla önemli dönüşümler gerçekleştirildi. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinde yapılan modernizasyon çalışmaları sayesinde enerji verimliliği artırılırken karbon ayak izi azaltıldı. Altyapıya yapılan güçlü yatırımlar sayesinde ise içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranlarında önemli düşüş sağlandı.

Planlamaları uygulamaya çevirdiğimiz için bu belgeler geldi

Belgenin kazanılmasının ardından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyeciliğin ve su, kanalizasyon hizmetlerinin güçlü bir ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Özellikle 2014 yılı itibariyle İklim Master Planı'nı hazırlamış, su yönetimi ile ilgili çalışmamızı güçlendirmiş, şehrin içme ve atık su arıtma tesisleri başta olmak üzere bunların enerji ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili ciddi bir planlama yaptık. Planlamaları uygulamaya çevirdiğimiz için bu belgeler geldi. Gerçekten çok mühim çünkü küresel ısınma dünyanın en önemli problemi. Buna karşı tedbir ve önlem bir tercih değil zorunluluk olduğunu, gelecek açısından küresel ısınmayı önlemek ve herkese içme suyu başta olmak üzere bütün su yönetimini çok iyi sağlamanın gerektiği bir zorunluluk. Bunu 12 yıl önce görüp bütün sistemini koordine etmiş bir ekibin parçasıyız" dedi.

"Bu belge yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor"

Ödülle ilgili değerlendirmelerinin devamında Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te uzun yıllardır sürdürülen planlı çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar getirdiğine dikkat çekti. EBRD Yeşil Şehir unvanı, OECD Şampiyon Şehir ödülü, sıfır atık alanındaki başarılar ve Euro Prize gibi uluslararası kazanımların bu vizyonun bir sonucu olduğunu ifade eden Şahin, "Gaziantep Modeli ile kendi içinde bunu çok iyi koordine edip Ankara ile de verimliliği ve koordinasyonu yapan bir yerel yönetimiz. Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'nin bu anlamda su yönetimi ve kanalizasyon idaresini en iyi yapan şehir, yönetim ve genel müdürlüklerden bir tanesiyiz. Bu belge yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor. Bu yolculukta daha yapacak çok işimiz var. Kayıp-kaçakları daha da düşürmek istiyoruz. Su yönetimi şu anda dünyanın en hayati meselesi. Bunu en iyi, bilimsel ve akli yöneten bir ekibin parçasıyız" ifadelerine yer verdi.

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise belgenin alınış sürecini ve önemini aktararak, "Su yönetimi ve verimliliği kapsamı içinde GASKİ olarak bir senedir bakanlığımız tarafından bütün su yönetimimiz denetlemiş olup Gaziantep ili içinde ve su kanal idareleri içerisinde bu belgeyi kazanmış ilk kurumuz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GASKİ, 'Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı - Son Dakika

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