GAÜN\'de Altın Neşter Ödülleri Sahiplerini Buldu

13.04.2026 17:40
GAÜN Tıp Fakültesi'nde öğrencilerin oylarıyla belirlenen Altın Neşter Ödülleri törenle verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "Altın Neşter Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

GAÜN Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından organize edilen program, hastane oditoryumunda gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada 500 öğrenci oy kullandı. Öğrencilerin değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenen 10 farklı kategoride en fazla oyu alan öğretim üyelerine "Altın Neşter Ödülleri" verildi. Öğrencilerin geri bildirimleriyle şekillenen ödüller, eğitim sürecine katkı sunan öğretim üyelerini onurlandırmayı amaçladı.

Programın açılış konuşmasını Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Danışman Hocası Prof. Dr. Murat Karaoğlan gerçekleştirdi. Karaoğlan konuşmasında, etkinliğin yalnızca bir ödül töreni olmadığını vurgulayarak öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki etkileşimin önemine dikkat çekti. Ödül kategorilerinin öğrencilerin deneyimleri doğrultusunda belirlendiğini ifade eden Karaoğlan, bu etkinliğin öğrenmeyi yalnızca bilgi aktarımı olmaktan çıkarıp hatırlanan ve hissedilen bir deneyime dönüştüren katkıları görünür kılmayı amaçladığını belirtti. Tıp eğitiminin çok boyutlu bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Karaoğlan, öğrencilerin gelişimine katkı sunan tüm öğretim üyelerinin emeğinin değerli olduğunu vurguladı.

Programda konuşan Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Başkanı Dr. Berkay Güngör ise topluluk olarak bilimsel ve sosyal alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözünden ilham alarak hekimlik mesleğine layık bireyler olmayı hedeflediklerini ifade etti. Güngör, öğrenciler üzerinde emeği bulunan öğretim üyelerine teşekkür etmek ve öğrencilerin oylarıyla belirlenen öğretim üyelerine temsili ödüllerini takdim etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Güngör ayrıca organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarına ve fakülte yönetimine teşekkür etti.

En iyi ders anlatan, en esprili, en ufuk açıcı, en iyi hikaye anlatan ve en öğrenci dostu gibi öğrencilerin deneyimleri doğrultusunda belirlenen kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi.

Öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan program, ödül töreninin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
