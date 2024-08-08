GAÜN GES, 6 ayda 80 milyon TL'lik üretim gerçekleştirdi - Son Dakika
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GAÜN GES, 6 ayda 80 milyon TL'lik üretim gerçekleştirdi

Gaziantep Üniversitesi Güneş Enerji Santrali (GAÜN GES), 6 aylık sürede 18 milyon kW saat elektrik üreterek yaklaşık 80 milyon TL gelir elde etti.

08.08.2024 13:44
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GAÜN GES, 6 ayda 80 milyon TL'lik üretim gerçekleştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi Güneş Enerji Santrali (GAÜN GES), 6 aylık sürede 18 milyon kW saat elektrik üreterek yaklaşık 80 milyon TL gelir elde etti.

Mülkiyeti Gaziantep Üniversitesi'ne ait olan ve 20 MWe kurulu güce sahip GAÜN GES, 10 aylık bir çalışmanın ardından kurulumu tamamlandı. Santralin tüm testleri 14 Şubat 2024 tarihinde yapıldıktan sonra, geçici kabulü gerçekleştirildi ve 20 Şubat 2024 tarihinde elektrik üretimine başladı.

GAÜN GES'in son 6 aydaki elektrik üretim miktarları açıklandı. Şubat ayında 1 milyon 202 bin 998, Mart ayında 2 milyon 819 bin 751, Nisan ayında 3 milyon 674 bin 603, Mayıs ayında 3 milyon 236 bin 778, Haziran ayında 3 milyon 309 bin 214 ve Temmuz ayında 3 milyon 908 bin 676 kW.saat elektrik üretildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin yıllık elektrik tüketimi 30 milyon kW saat olup, GAÜN GES ihtiyacımızın yüzde 25 fazlasını üretecek kapasitededir. 20 Şubat 2024 tarihinden Temmuz ayı sonu itibariyle toplam 18 milyon kW saat olup, elektrik üreterek üniversitemize yaklaşık 80 milyon TL girdi sağlamıştır. GAÜN GES ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır" İfadelerini kullandı.

Yumrutaş, "GAÜN GES banka finansmanı kullanarak 800 milyon TL'lik bir yatarım olup üniversite ölçeğinde model bir projedir. Santral önümüzdeki yıllarda elektrik üreterek üniversitemizin artan elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GAÜN GES, 6 ayda 80 milyon TL'lik üretim gerçekleştirdi - Son Dakika

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