GAÜN Öğrencileri, Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral Verdi - Son Dakika
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Yerel

GAÜN Öğrencileri, Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral Verdi

GAÜN Öğrencileri, Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral Verdi

GAÜN öğrencileri, ders kapsamında hazırladıkları gösterilerle GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara mutlu anılar yaşattı. Öğrenciler, müzikli dans, palyaço, pandomim gibi animatörlük uygulamalarını sergileyerek çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi Hülya Dirlik, etkinliklerin çocuklara moral verdiğini ve öğrencilerin yetkinliklerini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

03.06.2024 12:12
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

GAÜN öğrencileri ders kapsamında hazırladığı gösteriler ile GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara mutlu hatıralar yaşattı. GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Çocuk Animatörlüğü Dersi kapsamında hazırladığı müzikli dans, palyaço, pandomim, masal canlandırması, hokkabaz gösterisi gibi animatörlük uygulamalarını hastanede sergiledi. Ziyarette bazı öğrenciler palyaço kıyafeti giyerken, bazıları da yüzünü boyayıp gösteri yapıp, çocuk hastalarla birlikte oyun oynadı.

Çocuk Gelişimi Programı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Hülya Dirlik, hastanedeki çocukların mutlu olması ve eğlenceli zaman geçirmesi için kapsamlı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Hülya Dirlik, "Çocukların yüzündeki mutluluk hepimizi sevindirdi. Umarım bu tür etkinliklerle hastanedeki çocuklara moral olacak, mutluluk verecek birçok çalışmaya da örnek teşkil etmiş oluruz. Ayrıca öğrencilerimizin ders kapsamında öğrendiği yüz boyama, animasyon uygulamaları gibi konularda yetkin olduğunu görmek de beni çok mutlu etti" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GAÜN Öğrencileri, Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Moral Verdi - Son Dakika

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