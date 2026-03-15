Devrek Postasının sahibi Çavuşoğlu hayatını kaybetti

15.03.2026 18:01  Güncelleme: 18:02
Devrek Postası Gazetesi'nin kurucusu Kenan Çavuşoğlu, 78 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 65 yıl gazetecilik yaparak yerel basına önemli katkılarda bulunan Çavuşoğlu, cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Devrek Postası Gazetesi'nin kurucusu ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesi Kenan Çavuşoğlu, tedavi gördüğü Bolu'daki özel bir sağlık kuruluşunda hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Çavuşoğlu, Devrek'te düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

1946 doğumlu olan Kenan Çavuşoğlu, yaklaşık 65 yıl süren gazetecilik hayatı boyunca Zonguldak ve Devrek'te yerel basının gelişmesine önemli katkılar sundu. Cumhurbaşkanlığı Sürekli Basın Kartı sahibi olan Çavuşoğlu, meslek hayatı boyunca birçok gazeteciye yol göstererek tecrübelerini genç kuşaklara aktardı. Evli ve 5 çocuk babası olan Çavuşoğlu'nun vefatı, basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Çavuşoğlu için Devrek'teki evinin önünde helallik alındı. Ardından Devrek Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu'nun cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Devrek Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Esen, Devrek İl Genel Meclis Üyeleri İsmet Bostancı ve Mustafa Yumurtacı ile birlikte ailesi ve sevenleri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

