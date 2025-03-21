Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı

68 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Oktay Ensari'nin cenaze namazı, Hulusi Akar Camii'nde kılındı ve Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye siyasi ve sosyal birçok kişi katıldı.

21.03.2025 17:36  Güncelleme: 17:43
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Hayatını kaybeden Gazeteci Oktay Ensari, son yolcuğuna uğurlandı.

Gazeteci Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Ensari'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yalçın, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, gazeteciler, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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