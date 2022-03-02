Gazeteci Polat'ın baba acısı - Son Dakika
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Gazeteci Polat'ın baba acısı

02.03.2022 17:09
Gazeteci Polat'ın baba acısı

Erzurum'da görevli gazeteci Oktay Polat'ın babası Dursun Ali Polat geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'da görevli gazeteci Oktay Polat'ın babası Dursun Ali Polat geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Oktay Polat'ın babası Dursun Ali Polat geçirdiği kalp krizi sonucu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi Narmanlı Camii de kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye gazeteciler, kurum müdürleri ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM

Gazeteci Polat'ın baba acısı

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Atatürk Üniversitesi, Kalp Krizi, Ali Polat, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Polat'ın baba acısı - Son Dakika


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