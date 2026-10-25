Gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç 29 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç, 29 yaşında hayatını kaybetti. Dayangaç'ın cenaze namazı Kayseri'de Hulusi Akar Cami'nde öğle namazının ardından kılındı ve cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi; törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.
Kayseri'de gazeteeci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç hayatını kaybetti.
Gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç, 29 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dayangaç'ın cenaze namazı, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Dayangaç'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dayangaç ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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