Uğur Mumcu 32. Yılında Marmaris\'te Anılacak

Yerel

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu katledilişinin 32. yılında Marmaris'te anılacak.

Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen bir söyleşi ile anılacak.

Cumhuriyet sevdası, Atatürkçü çizgisi ve karanlık ilişkileri aydınlatan cesur gazeteciliğiyle hafızalardaki yerini koruyan Uğur Mumcu'yu ve tüm demokrasi şehitlerini anmak için bir söyleşi düzenlenecek.

Gazete yazarları Zeynep Oral ile Mehmet Ali Güller'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi 24 Ocak Cuma günü saat 14.00'te Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zeynep Oral ve Mehmet Ali Güller; Uğur Mumcu'nun meslek hayatındaki duruşunu, demokrasiye katkılarını ve günümüzde basın özgürlüğünün önemini anlatacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Araştırmacı gazeteciliğin duayen ismi Uğur Mumcu, yaşamı boyunca Cumhuriyet'e karşı karanlık odaklarla mücadele etti. O'nun yıllar önce dile getirdiği gerçekler bugün de geçerliliğini koruyor ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Uğur Mumcu ve tüm demokrasi şehitlerimizi anacağımız söyleşiye tüm halkımızı bekliyoruz" diyerek vatandaşları etkinliğe davet etti. - MUĞLA