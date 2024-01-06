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Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu, TÜGVA Kütahya İhtisas Akademisi'nde konuştu - Son Dakika
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Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu, TÜGVA Kütahya İhtisas Akademisi'nde konuştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İhtisas Akademi'nin konuğu Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu oldu. Tunçoğlu, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonunda katılımcılara 'Yeni medya ve iletişim bağlamında bilgi dezenformasyonu' hususunda bilgiler sundu.

Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu, TÜGVA Kütahya İhtisas Akademisi\'nde konuştu
06.01.2024 - 22:52,
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İhtisas Akademi'nin konuğu Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu oldu. Tunçoğlu, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonunda katılımcılara 'Yeni medya ve iletişim bağlamında bilgi dezenformasyonu' hususunda bilgiler sundu.

Tunçoğlu, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, (DMM) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bünyesinde kurulmuş Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Başkanlığında kurulmuş bir merkez. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Bende bu işi çok iyi takip eden birisi olarak onu rahatlıkla söyleyebilirim ki buradan Fahrettin Altun başkanımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Sadece Türkiye'deki dezenformasyon mücadelesi değil, küresel ölçekte de dezenformasyona karşı diğer ülkeler nezdinde de örnek oluyor, hatta oralarda da etkili oluyor. Oralarda da bu işin aktif olarak uyuşturucudan alkole, müstehcen yayınlardan, ahlakı erozyona uğratan yayınlardan, bir takım faaliyetlere, yalan haberlerle mücadele ediyor. Bir laf var doğru ayakkabılarını giyinceye kadar yalan dünyayı dolaşırmış. Bu çok önemli, yalan haberler inanılmaz bir hızla yayılıyor. Neden yayılıyor ? Dijital bir ortam var, oralarda bir şey milyonlarca kişiye anında ulaşıyor. Bu nedenle Fahrettin Altun Başkanımızın önderliğindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi çok iyi çalışıyor. Ben altını çizerek yine kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Kurumsal Dezenformasyon yapanlar dedik, dernekler, vakıflar, bazı şirketler, maalesef bu şirketler angaje olmuşlar. Nasıl Türkiye'nin başına dert açabiliriz, nasıl çorap ölebiliriz diye, bir takım finans imkanlarını bu mecralara sunuyorlar, yani bunlar çekinmiyorlar" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, "Bu hafta üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz İhtisas Akademimizi Gazeteci Yazar İhsan Tunçoğlu Beyefendi ile birlikte gerçekleştirdik. İhtisas Akademi, şu an 81 ilde gerçekleşen ve üniversite öğrencilerine yönelik alanında uzman eğitmenlerle, alanında uzman konuşmacılarla, belirttiğimiz özel konularda, derslerin dışında güzel bir akademi gerçekleştirdik. Bugün de üçüncü dersimizi İhsan Bey ile gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Coşgun, konferans sonrası Tunçoğlu'na hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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