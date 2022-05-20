Gazeteciler eserleriyle yarışacak - Son Dakika
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Gazeteciler eserleriyle yarışacak

20.05.2022 16:09
Gazeteciler eserleriyle yarışacak

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum ve bölge illerinden gazetecilerin katılabileceği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması sürecini başlattı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum ve bölge illerinden gazetecilerin katılabileceği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması sürecini başlattı.

Başvuruların 5 Haziran'a kadar alınacağı yarışmada, haber, internet haberciliği, spor haberi, fotoğraf, spor fotoğrafı, sayfa düzeni, röportaj, araştırma-inceleme, köşe yazısı, haber programcılığı-belgesel (radyo-tv), tv görüntü, tv haber dallarında eserler değerlendirilecek.

Geçimini sadece gazetecilikten temin eden basın çalışanları Ocak Aralık 2021 döneminde yayınlanan eserleriyle başvurabilecek. Yarışmaya katılacak olanların başvuru formunu imzalayarak, dagcerzurum@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor. Eserlerin Türkçe olması ve yayınlanmış halinin gönderilmesi isteniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 5 Haziran 2022 olarak belirlendi. Yarışma jürisi, ödül töreni tarihleri daha sonra açıklanacak.

Yarışmada iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmaları da Teşvik Ödülü çerçevesinde değerlendirilecek.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yarışma ile gazetecilik mesleğinin güçlenmesine katkı sağlamak, Erzurum ve bölge illerinde basın kuruluşlarındaki gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve iletişim öğrencileri ile mesleğe yönelen gençlerin teşvik edilmesini hedeflediklerini söyledi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Belgesel, Haziran, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteciler eserleriyle yarışacak - Son Dakika


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