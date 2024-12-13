Gazetecilere Hakaret Tepkisi

Yerel

(AYDIN) - Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Alperen Kılıç'ın gazetecilere yönelik hakaret dolu sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi. Özmen yaptığı açıklamada, "Bu şahsın, gazetecileri örgüt gibi göstermeye çalışması ve hakaret dolu ifadeler kullanması, sadece bizlere değil halkın haber alma hakkına da saldırıdır" dedi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti, Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Alperen Kılıç'ın gazetecilere ve meslektaşlarına yönelik hakaret dolu sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yaptı. Cemiyet Başkanı Ümit Özmen yaptığı açıklamada, Kılıç'ın ifadelerinin hem gazetecilik mesleğine hem de toplumun haber alma hakkına bir saldırı olduğunu vurguladı.

Özmen, açıklamasında şunları söyledi:

"Son dönemde gazetecilere yönelik hakaret ve tehditlerin arttığını üzüntüyle izliyoruz. Dün akşam, Alperen Kılıç'ın bir sosyal medya paylaşımında gazetecilere 'zalim, hain, şerefsiz' gibi çirkin ifadelerle saldırması, mesleğimizin onurunu zedeleyen bir tutumdur. Eğitim gibi kutsal bir görevi üstlenen bir kişinin bu seviyesiz üslubu, toplumu kutuplaştırmaya yöneliktir ve asla kabul edilemez.

"Eğitimciler örnek olmalı"

Bu şahsın, gazetecileri örgüt gibi göstermeye çalışması ve hakaret dolu ifadeler kullanması, sadece bizlere değil halkın haber alma hakkına da saldırıdır. Toplumun huzurunu bozan bu tür söylemler, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına gölge düşürmektedir. Şehrimizi ulusal basında olumsuz şekilde gündeme taşıyan bu şahıs, eğer siyaset yapmak istiyorsa bulunduğu kutsal görevden istifa etmelidir. Hakkında gerekli soruşturmaların başlatılması için dilekçemizi Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunacağız. Ayrıca, bağımsız savcıların bu şahsın halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunu incelemesini talep ediyoruz."

"Gazetecilik onurumuzu savunacağız"

Gazetecilere yönelik her türlü saldırıya karşı sessiz kalınmayacağı ve meslek onurunun savunulacağını bir kez daha beyan ediyoruz. Basın mensuplarımızın yanında olduğumuzu, hakaret ve tehditleri şiddetle kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Kamuoyunun doğru haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz."