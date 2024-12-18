Gazetecilere Saldırı Yargıya Taşındı - Son Dakika
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Gazetecilere Saldırı Yargıya Taşındı

Gazetecilere Saldırı Yargıya Taşındı

İYİ Parti Genel Başkanı'nın Çorum ziyareti sırasında korumaların gazetecilere saldırısı yargıya taşındı.

18.12.2024 18:40
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(ÇORUM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti sırasında korumalarla gazeteciler arasında yaşanan arbede yargıya taşındı. Gazeteciler, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na korumalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen pazar günü kentteki bir düğün salonunda partililerle bir araya gelmiş, programda basın mensupları ile Dervişoğlu'nun korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

Olay sonrası Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan gazeteciler açıklama yaptı. Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, "Müsavat Dervişoğlu'nun programına gazeteciler davet edilmişlerdir. Davet üzerine salona gitmiş ve görevini yapmaya çalışmıştır. Türkiye genelinde ve Çorum'da da son zamanlarda gazeteciler hedef alınarak protesto edilip, tartaklanıp küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu konuyu kınıyoruz. Bugün de Çorum Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Gazeteci Cuma Şahin ise "Kimsenin tasvip etmediği bir yaşadık. Burada taşkınlık falan yapmaya hiç niyetimiz yoktu, ama arkadaşlar stresli olduğunu iddia ederek bizim üzerimize hakaret ve küfürlerle gelmesi gerçekten üzücü bir olay. Biz oraya davetle gittik. Amacımız haber yapmaktı. Uğradığımız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu gazeteciliğe yapılmış olan büyük bir hakarettir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Olaylar, Hukuk, Yerel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazetecilere Saldırı Yargıya Taşındı - Son Dakika

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