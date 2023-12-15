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Gazi annesi toprağa verildi

Bayburt Gazisi Arif Lüleci'nin annesi Cevriye Lüleci, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Gazi annesi toprağa verildi
15.12.2023 - 09:34,
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Bayburt Gazisi Arif Lüleci'nin annesi Cevriye Lüleci, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

01 Kasım 1998 yılında Tunceli İli 4. Komando Tugay Komutanlığında görev yapmakta iken mayına basması sonucu yaralanan İç Güvenlik Gazisi Arif Lüleci'nin annesi Cevriye Lüleci, Yukarı Kırzı köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gazi Arif Lüleci'ye ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak, sabırlar diledi. Lüleci ise, bu acılı günde kendisini yalnız bırakmayanlara şükranlarını sundu.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Eldivan, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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