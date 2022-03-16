Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi - Son Dakika
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Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi

16.03.2022 16:11
Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 27 Temmuz 2015 tarihinden PKK terör örgütü mensuplarınca yol devriyesinde roketli saldırı ve çatışma sonucu gazi olan Jandarma Uzm. Çvş. İbrahim Hakkı Doğan'a Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 27 Temmuz 2015 tarihinden PKK terör örgütü mensuplarınca yol devriyesinde roketli saldırı ve çatışma sonucu gazi olan Jandarma Uzm. Çvş. İbrahim Hakkı Doğan'a Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi.

Düzenlenen törende bir açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat; "Yanımızda yine bir kahramanımız bir gazimizi var 2015 yılında Doğubeyazıt'ta gazi olan kardeşimiz burada misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve emri ile onun adına gazimize beratını takdim ettik tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Rabbim onlardan razı olsun bizleri onlara mahcup etmesin diyoruz hep söyledik her zamanda söyleyeceğiz bu can bu bedende olduğu sürece söyleyeceğiz gazilerimizin şehit ailelerimizin başımızın üzerinde her zaman yeri var onların istekleri bizim için emirdir devletimizin tüm imkanları onlar için seferber edilmiştir ve edilmeye de devam edecektir. Kapımız gönlümüz her daim onlara açıktır. Rabbim onlardan ve onların yolunda gidecek nesillere yardımcısı olsun bizleri de onlara mahcup etmesin" diye konuştu. - YOZGAT

Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi
Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi

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Doğubeyazıt, Gazi, Ağrı, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazi Doğan'a, Devlet Övünç madalyası ve beraatı verildi - Son Dakika


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