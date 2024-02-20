Gazi Kars Platformu Başkan Kadir Bozan, başkanlığında yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve tüm Üst Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımları ile oluşturulan Gazi Kars Platformu'nun tanıtımı yapıldı. Platformun kuruluş amacı ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Programın açılışında konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan, "Platformun kuruluş amacı Kars'ın bir gazilik unvanı olduğu ve ilk işimizin bu gazilik unvanını almak olduğunu belirtmek isteriz. Biz bütün Karslılar bir üst kimlikte, Gazi Kars kimliğinde buluşmak için bu yola çıktık. Ayrıca Kars'ta sosyal, kültürle, ekonomik, yönden burada bulunan STK'larla beraber birlikte hareket edeceğimizi deklere ermek istedik. Hepimiz birlikte beraber Kars'ın tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde hareket edeceğimizi belirtmek istedik. Gazi Kars'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Gazi Kars Platformu'nun işleyişi hakkında katılımcılar aydınlatıldı. Gazi Kars Platformu'nun kentte bulunan diğer STK'ların da katılımı sağlanarak, daha güçlü bir şekilde Kars'ı temsil edilmesi düşünülüyor. - KARS
Son Dakika › Yerel › Gazi Kars Platformu, Kars'ın temsilini güçlendirmek için kuruldu - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?