Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi'nde İlk Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi'nde İlk Hasat Gerçekleştirildi

Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi\'nde İlk Hasat Gerçekleştirildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor' projesi kapsamında ilk hasat yapıldı. Alçıtepe Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dikilen bitkilerin zamanı gelen ürünleri hasat edildi.

29.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Merkezi (BAÇEM) ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor" projesi kapsamında ilk hasat gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alçıtepe Köyü'nde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde daha önce dikilen bitki türlerinden zamanı gelen ürünlerin ilk hasadı yapıldı. Proje için Tarihi Alan'da en çok ziyaret edilen köylerden biri olan Alçıtepe Köyü seçildi. Seçilen alanda daha önceden bir kuyu olduğu ve işlevini yitirdiği tespit edilmiş bu sebeple yeni bir kuyu açılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tarihi Alan Şifa Bahçesinde öncelikle zemin çalışmaları yapılmış drenaj hattı çekilmiştir. Alan toplamda 20 adaya bölünmüş ve her bir ada için ayrı damla sulama sistemi uygulanmıştır. Burada yetişen bitkiler hasat edilerek Seddülbahir köyünde inşası devam eden yağhane de bulunan distilasyon makinesi ile yağları çıkartılıp Tarihi Alanı tanıtımı için gelen ziyaretçilere sunulacaktır. İnsanlık tarihi boyunca bitkilerden şifa arayışı sürmüştür. Bu sebep ile farklı amaçlarla kullanılan bu bitkiler, kurutularak, ezilerek, toz haline getirilerek ya da yağı çıkartılarak çeşitli şekillerde de kullanılmıştır. Her bir bitkinin kendine has işlevi vardır. Osmanlı döneminde de bu tür şifalı bitkiler gerek hastalıkların tedavisinde gerek vücut direncini ve bağışıklığı arttırmada önemli rol oynamıştır. Tarihi Alan Şifa Bahçesinde farklı bitki çeşitliliklerine yer verilerek bu önem vurgulanmıştır. Tarihi Alan Şifa Bahçesinde kullanılan bitkilerin neredeyse tamamından yağ elde edilebildiği gibi birçoğunu da kurutarak çay veyahut baharat olarak kullanılabilmektedir" denildi.

Programa Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi'nde İlk Hasat Gerçekleştirildi - Son Dakika

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