Gazi Mirza Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gazi Mirza Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazi Mirza Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı
16.06.2026 02:32
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Ankara GATA'da tedavi gören 58 yaşındaki gazi Mirza Keskin, bağırsak ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. GATA'da düzenlenen askeri törenin ardından cenazesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilerek toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Mustafa Akın, Tümgeneral Mustafa Köksal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeğeni Sami Keskin, 'Ülkemiz ve ailemiz için büyük bir kayıp' dedi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bir süredir tedavi gören 58 yaşındaki gazi Mirza Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından durumu ağırlaşan Keskin, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini yitirdi. Acı haberin ardından gazi Keskin'in yakınları Ankara'ya gitti. Gazi Mirza Keskin için GATA'da Türk bayrağına sarılı naaşıyla askeri tören düzenlendi. Törenin ardından hava yoluyla Van'a gönderilen Keskin'in cenazesi, buradan karayoluyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi. Keskin'in cenazesi, Yüksekova ilçesi Kaniheyder Mahallesi'ndeki Muaz Bin Cebel Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Orman Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Tümgeneral Mustafa Köksal, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ülkemiz ve ailemiz için büyük bir kayıp"

Törenin ardından aile adına açıklamalarda bulunan gazi Mirza Keskin'in yeğeni ve Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Amcam, bu vatan için göğsünü siper etmiş, ömrü boyunca gazilik onurunu gururla taşımış kıymetli bir vatan evladıydı. GATA'da tedavi gördüğü süreçte doktorlarımız elinden gelen her şeyi yaptı ancak takdir-i ilahi, amcamızı kaybettik. O, sadece ailemizin değil, tüm Yüksekova'nın ve ülkemizin bir değeriydi. Acımız çok taze ve büyük. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, Ankara'daki askeri törenden Yüksekova'daki defin anına kadar yanımızda duran Sayın Kaymakamımıza, Komutanlarımıza, kurum amirlerimize ve tüm bölge halkına ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Vatan sağ olsun" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Mirza Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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