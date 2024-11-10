Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 86'ıncı yılında Muğla'da anıldı - Son Dakika
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 86'ıncı yılında Muğla'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 86\'ıncı yılında Muğla\'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törenle saygı ve özlemle anıldı.

10.11.2024 11:01  Güncelleme: 11:05
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törenle saygı ve özlemle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde gerçekleştirilen anma programına, kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Anma programı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte tüm meydanda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma etkinlikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda Muğla Valisi Dr. İdris Akbık tarafından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program Menteşe TOBB Fen Lisesi tarafından hazırlanan "Ulu Çınar Atatürk" temalı gösteri ile son buldu.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, Garnizon Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 86'ıncı yılında Muğla'da anıldı - Son Dakika

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