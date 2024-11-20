Gazi Rıfat Atay'ın İsmi Midyat'ta Bir Sokağa Verildi - Son Dakika
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Yerel

Gazi Rıfat Atay'ın İsmi Midyat'ta Bir Sokağa Verildi

Gazi Rıfat Atay\'ın İsmi Midyat\'ta Bir Sokağa Verildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde görevliyken ağır yaralanan gazi Rıfat Atay, Midyat Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokağa ismi verilen gaziler arasında yer aldı. Atay, belediyeye teşekkür etti.

20.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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Mardin'in Dargeçit ilçesi Dibek üs bölgesinde görevliyken girdiği çatışmada ağır yaralanan gazi Rıfat Atay'ın ismi Midyat Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir sokağa verildi.

Dargeçit ilçesi Dibek üs bölgesinde 2016 yılında görevliyken çıkan çatışmada ağır yaralanarak gazi olan Rıfat Atay Midyat Belediyesine yaptığı girişimler sonucu ismi bir sokağa verildi. Gazi Rıfat Atay, "Yapılan bu çalışmada hassasiyet gösterip ismimin sokağa verilmesini sağlayan Midyat Belediye başkanı, tüm belediye personeli çalışanlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Rıfat Atay'ın İsmi Midyat'ta Bir Sokağa Verildi - Son Dakika

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