Şahinbey Belediyesi 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi ile 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturuyor - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi ile 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturuyor

Şahinbey Belediyesi \'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına\' Projesi ile 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturuyor

Şahinbey Belediyesi, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi kapsamında 218 bin 327 öğrenciyi Çanakkale'ye götürerek ecdatla buluşturuyor. Proje kapsamında öğrenciler bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya geldi. Başkan Tahmazoğlu, Çanakkale'nin önemine vurgu yaparak, gençlerin tarihi yerleri görüp ecdadımıza teşekkür ziyareti yapmalarını sağladıklarını belirtti.

07.05.2024 15:26  Güncelleme: 15:30
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Şahinbey Belediyesi "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projesi kapsamında 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale'de ecdatla buluşacak olan öğrencilerin bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında 218 bin 327 öğrenci ve vatandaş, ecdatta dua için Çanakkale'ye gidecek.

"Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi torunlarının şehitler diyarını ziyaret etmeye devam ettiklerini belirterek, "Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi gerçekleştirdik. Çanakkale ziyaretlerinde 218 bin 327 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturuyoruz. Türkiye'de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Biz de onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenliyoruz. Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp ecdadımız teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya'nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi ile 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi ile 218 bin 327 öğrenciyi ecdatla buluşturuyor - Son Dakika
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