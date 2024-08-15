Gaziantep Bebek Kütüphanesi Miniklerin İkinci Adresi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Bebek Kütüphanesi Miniklerin İkinci Adresi Oldu

Gaziantep Bebek Kütüphanesi Miniklerin İkinci Adresi Oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan Gaziantep Bebek Kütüphanesi, bebekler ve anneler arasında büyük ilgi görüyor. Kütüphanede çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenleniyor.

15.08.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te içerisinde kütüphanenin yanı sıra geleneksel oyun alanı, sanat, masal, dil gelişim gibi farklı atölyelerin de bulunduğu bebek kütüphanesi büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan Gaziantep Bebek Kütüphanesi, ebeveynler ve çocukların ikinci adresi oldu.

Bebek Kütüphanesi 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlanmış bir kütüphane olarak ön plana çıkıyor. Kütüphanede bebeklerin özel günlerinin kutlandığı kutlama odası, dil gelişim atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, hareket gelişim atölyesi yer alıyor.

Kütüphanede, ayrıca anne ve baba eğitimleri, beslenme ve çocuk bakımları ile ilgili eğitici kitapların yer aldığı 3 bin kitaplık kütüphane bulunuyor. Bebek Kütüphanesi, Gaziantepli vatandaşlardan büyük ilgi görürken, kütüphane, minik kullanıcıları tarafından çok sevildi. Minikler ve aileleri, açıldığı günden bugüne kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısı 10 bini geçti. Bebek Kütüphanesi'ndeki etkinliklere katılmak isteyen ailelere randevu sistemi ile kütüphaneden istifade edebiliyor. Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu.

Gaziantep Bebek Kütüphanesi sorumlusu Ayşe Gülşah Özer, kütüphanenin hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısının 10 bini geçtiğini belirten Özer, yaklaşık 6 ay önce açılan kütüphanenin yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kütüphanenin 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlandığını belirten Özer, kütüphanenin Gaziantep'te bir ilk olduğunu söyledi. Kütüphanede minik bebeklerin özel günlerinin kutlandığı kutlama odası başta olmak üzere dil gelişim atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, ritim ve müzik atölyesi ve hareket gelişim atölyesinin yer aldığını bildirdi.

"Kütüphanemizde 0-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyor"

Gaziantep Bebek Kütüphanesi'nin Gaziantep'te bir ilk olduğunu belirten Özer, "Bu bizim için gerçekten çok önemlidir. Kütüphanemizde 0-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyoruz. Kütüphanemizde farklı ve çeşitli atölyelerimiz var. Kütüphanemizde doğum günleri başta olmak üzere geleneksel partilerimizin yapıldığı salonlarımız var. Aynı zamanda atölyelerimiz var. Dil gelişim, bütünleme, masal atölyesi ve servis oyun alanlarımız var" dedi.

"Gaziantep Bebek Kütüphanesi'ne yoğun ilgi var"

Kütüphanenin pazartesi gününün dışındaki diğer günlerde 08.30 ile 05.30 saatleri arasında açık olduğunu bildiren Özer, "Gaziantep Bebek Kütüphanesine yoğun ilgi var. Çocuklarımız kütüphaneye gelirken çok mutlu oluyorlar. Çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı görüyoruz. Çocuklarımızın ebeveynleri de çok mutlu oluyor. Günün sonunda gerçekten yaptığımız işin ne kadar güzel ve önemli olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.

Çocuklarını kütüphaneye getiren ebeveynler ise Gaziantep Bebek Kütüphanesi'nin açılmasının çok iyi olduğunu, çocuklarının kütüphanede çok güzel vakit geçirdiğini ve kütüphaneden çok memnun olduklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı, gaziantep, Bebek, Sanat, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Bebek Kütüphanesi Miniklerin İkinci Adresi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
19:36 Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alında
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:49 Asansör kazasında bilirkişi raporu Beren’in ölümünün kimin elinden olduğu ortaya çıktı Asansör kazasında bilirkişi raporu! Beren'in ölümünün kimin elinden olduğu ortaya çıktı
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 13:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Bebek Kütüphanesi Miniklerin İkinci Adresi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement