Gaziantep Bebek Kütüphanesi Miniklerin İkinci Adresi Oldu

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Gaziantep'te içerisinde kütüphanenin yanı sıra geleneksel oyun alanı, sanat, masal, dil gelişim gibi farklı atölyelerin de bulunduğu bebek kütüphanesi büyük ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan Gaziantep Bebek Kütüphanesi, ebeveynler ve çocukların ikinci adresi oldu.

Bebek Kütüphanesi 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlanmış bir kütüphane olarak ön plana çıkıyor. Kütüphanede bebeklerin özel günlerinin kutlandığı kutlama odası, dil gelişim atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, hareket gelişim atölyesi yer alıyor.

Kütüphanede, ayrıca anne ve baba eğitimleri, beslenme ve çocuk bakımları ile ilgili eğitici kitapların yer aldığı 3 bin kitaplık kütüphane bulunuyor. Bebek Kütüphanesi, Gaziantepli vatandaşlardan büyük ilgi görürken, kütüphane, minik kullanıcıları tarafından çok sevildi. Minikler ve aileleri, açıldığı günden bugüne kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısı 10 bini geçti. Bebek Kütüphanesi'ndeki etkinliklere katılmak isteyen ailelere randevu sistemi ile kütüphaneden istifade edebiliyor. Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu.

Gaziantep Bebek Kütüphanesi sorumlusu Ayşe Gülşah Özer, kütüphanenin hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısının 10 bini geçtiğini belirten Özer, yaklaşık 6 ay önce açılan kütüphanenin yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kütüphanenin 0-5 yaş bebeklere ve annelere özel olarak tasarlandığını belirten Özer, kütüphanenin Gaziantep'te bir ilk olduğunu söyledi. Kütüphanede minik bebeklerin özel günlerinin kutlandığı kutlama odası başta olmak üzere dil gelişim atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, ritim ve müzik atölyesi ve hareket gelişim atölyesinin yer aldığını bildirdi.

"Kütüphanemizde 0-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyor"

Gaziantep Bebek Kütüphanesi'nin Gaziantep'te bir ilk olduğunu belirten Özer, "Bu bizim için gerçekten çok önemlidir. Kütüphanemizde 0-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyoruz. Kütüphanemizde farklı ve çeşitli atölyelerimiz var. Kütüphanemizde doğum günleri başta olmak üzere geleneksel partilerimizin yapıldığı salonlarımız var. Aynı zamanda atölyelerimiz var. Dil gelişim, bütünleme, masal atölyesi ve servis oyun alanlarımız var" dedi.

"Gaziantep Bebek Kütüphanesi'ne yoğun ilgi var"

Kütüphanenin pazartesi gününün dışındaki diğer günlerde 08.30 ile 05.30 saatleri arasında açık olduğunu bildiren Özer, "Gaziantep Bebek Kütüphanesine yoğun ilgi var. Çocuklarımız kütüphaneye gelirken çok mutlu oluyorlar. Çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı görüyoruz. Çocuklarımızın ebeveynleri de çok mutlu oluyor. Günün sonunda gerçekten yaptığımız işin ne kadar güzel ve önemli olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.

Çocuklarını kütüphaneye getiren ebeveynler ise Gaziantep Bebek Kütüphanesi'nin açılmasının çok iyi olduğunu, çocuklarının kütüphanede çok güzel vakit geçirdiğini ve kütüphaneden çok memnun olduklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP