Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin Ankara\'da Ulaşım Projelerini Görüştü

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da yaptığı temaslar kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

Hızlı gelişen Gazi şehirde yapılan projelerin geliştirilmesi ve yeni projeler için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da bir dizi görüşme yaptı. Ziyaretleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt ile bir araya gelen Şahin, teknik ekibiyle beraber istişarelerde bulundu.

Yeni projeler ve mevcut ulaşım hatları üzerinden görüşmeler yapıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ziyaretinde Başkan Şahin, Genel Müdür Kemal Yüksek ve ekibiyle Gaziantep'te hava kampüsü kurulması ile ilgili görüşme gerçekleştirirken SHGM'nin yetki alanındaki Gaziantep geneli konular ele alındı.

Ziyaretlerinin devamında TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Taşımacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Yalçın ile görüşen Başkan Şahin ve ekibi, şehir içi ulaşımda önemli bir proje olan GAZİRAY'ın daha da geliştirilmesi, mevcut hatlardaki eksiklerinin giderilmesi konuları konuşuldu. - GAZİANTEP