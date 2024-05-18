Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şahin, gençlere seslenerek ülkenin onların enerji dolu, olumlu, hevesli, heyecanlı, yeniliklere açık karakterlerine her zaman ihtiyacı olduğunu belirtti.

18.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:07
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında gençlere, "Bu ülkenin sizlerin her birinizin enerji dolu, olumlu, hevesli, heyecanlı, yeniliklerin farkında, inançlı ve mücadeleci karakterlerine her zaman ihtiyacı var" diyerek seslendi.

Şahin mesajının devamında, "Sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kadim gün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıldönümünde bir ülkenin varlığında genç neslin ne derece önemli olduğunu bize bir kez daha coşku ile hatırlatıyor. Bu ülkenin dününde, bugününde ve istikbalinde sizlerin her birinizin enerji dolu, olumlu, hevesli, heyecanlı, yeniliklerin farkında, inançlı ve mücadeleci karakterlerinin izleri var. Siz her biriniz bir başka güzelliğe ilham olduğunuz kadar, o güzelliğin hayata geçmesi için de yol arkadaşımız, iş ortağımız, fikir kaynağımızsınız. Ömür boyu öğrenerek devam ettiğimiz bu dünya yolunda gençler kadar genç kalabilen, hayatın akışına ritmine uyum sağlamış her bir bireyin de bayramıdır bugün. Ülkemizin, kentimizin, hanemizin gençlik ruhuna her daim ihtiyacı var. Bu nedenle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkanı ve fırsatı veriyoruz. Gaziantep'imizde onlara her alanda fırsatlar oluşturmaya, dahillerinde yönetim anlayışımızla ilerlemeye önem gösteriyoruz. Kentimiz bu anlamda bir gençlik şehri, genç şehir. Bizim yönetim modelimiz Gaziantep Modeli'nin baş aktörü gençlerimiz. Sunduğumuz her imkanı duyduğumuz gururlu anlara çeviren, güçlerini ardımızda, yanımızda hep hissettiğimiz gençlerimiz için yapacak daha çok şeyimiz var. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun emanetçileri gençlerimizin, Cumhuriyetimize, ülkemize, demokrasimize, ulusal egemenliğimize, geleceğimize sahip çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla ve vefa ile anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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