Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Berat Kandili Mesajı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, af ve mağfiret gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek gecenin rahmet, arınma ve yeniden doğuş anlamı taşıdığını ifade etti. Kandil gecelerinin, toplumda kardeşlik bağlarını güçlendiren, barış ve hoşgörüyü yaygınlaştıran özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Şahin, "Kandil gün ve gecelerindeki manevi iklim ve huzurun tüm ömrümüze yayılmasını diliyorum" dedi.

Başkan Şahin mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Berat, hatalardan arınmanın, gönülleri onarmanın, dargınlıkları unutmanın gecesidir. Rabbimizin sonsuz rahmet ve merhametine sığındığımız, dualarımızın semaya yükseldiği bu mübarek gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, gönül kapılarımızı affa ve bağışlamaya açmalıyız. İnsanlığın merhamet ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, bu anlamlı geceyi manevi bir yenilenme vesilesi, idrak fırsatı, yeniden başlama nedeni olarak görmeliyiz."

Berat Kandili'nin, bütün bir yılın manevi muhasebesinin yapıldığı, maddi ve manevi arınmaya vesile olan Ramazan ayının müjdecisi olduğuna vurgu yapan Şahin, bu mübarek gecenin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, "Semaya açılan ellerin, yapılan duaların kabul olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, ülkemizin huzuruna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını, tüm duaların hayırla kabulünü yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP