Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye'nin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye'nin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye\'nin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimler memnuniyet araştırmasında yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı oldu.

29.07.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimler memnuniyet araştırmasında yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı oldu.

ORC Araştırma Şirketi'nin 15-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yerel yönetimler memnuniyet araştırması sonuçlandı. Araştırma, 30 büyükşehirde 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 15.200 katılımcıyla yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaş memnuniyeti düzeyi en yüksek büyükşehir belediye başkanı olarak öne çıktı.

Fatma Şahin, Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı seçildi

Araştırma sonuçlarına göre Başkan Fatma Şahin, yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla listenin zirvesinde yer aldı. Şahin'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,5 memnuniyet oranıyla ikinci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu yüzde 53,0 oranıyla üçüncü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yüzde 52,8 ile dördüncü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yüzde 52,1 ile beşinci sırada yer aldı.

Halkın büyük takdirini kazandı

Başkan Fatma Şahin'in, Gaziantep'te yürüttüğü başarılı projeler ve vatandaş odaklı yönetim anlayışı, halkın büyük takdirini kazandı. Şahin, göreve geldiği günden bu yana altyapı geliştirme, sosyal hizmetler ve çevre projeleri gibi birçok alanda önemli adımlar attı. Bu çalışmaların neticesinde Gaziantep halkının memnuniyet oranının yüksek olması dikkat çekiyor.

ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği bu çalışma, yerel yönetimlerin vatandaş nezdindeki performanslarını değerlendirmek açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu sonuçlar, belediye başkanlarının gelecek çalışmalarında da yol gösterici olmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye'nin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye'nin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement