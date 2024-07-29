Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye\'nin En Beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimler memnuniyet araştırmasında yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı oldu.

ORC Araştırma Şirketi'nin 15-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yerel yönetimler memnuniyet araştırması sonuçlandı. Araştırma, 30 büyükşehirde 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 15.200 katılımcıyla yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaş memnuniyeti düzeyi en yüksek büyükşehir belediye başkanı olarak öne çıktı.

Fatma Şahin, Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı seçildi

Araştırma sonuçlarına göre Başkan Fatma Şahin, yüzde 58,1 memnuniyet oranıyla listenin zirvesinde yer aldı. Şahin'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 54,5 memnuniyet oranıyla ikinci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu yüzde 53,0 oranıyla üçüncü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yüzde 52,8 ile dördüncü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yüzde 52,1 ile beşinci sırada yer aldı.

Halkın büyük takdirini kazandı

Başkan Fatma Şahin'in, Gaziantep'te yürüttüğü başarılı projeler ve vatandaş odaklı yönetim anlayışı, halkın büyük takdirini kazandı. Şahin, göreve geldiği günden bu yana altyapı geliştirme, sosyal hizmetler ve çevre projeleri gibi birçok alanda önemli adımlar attı. Bu çalışmaların neticesinde Gaziantep halkının memnuniyet oranının yüksek olması dikkat çekiyor.

ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği bu çalışma, yerel yönetimlerin vatandaş nezdindeki performanslarını değerlendirmek açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu sonuçlar, belediye başkanlarının gelecek çalışmalarında da yol gösterici olmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP