Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Afetzedelere Ücretsiz Ortez ve Protez Hizmeti Sunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez yerel yönetimlerce kurulan Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrasında 474 engelli afetzedeye ücretsiz olarak ortez, protez ve medikal malzeme desteği verdi.

"Engelsiz ve Akıllı Erişilebilir Kent" hedefiyle engelli bireylerin yaşamlarına dokunan ve engelleri bir bir kaldıran Gaziantep Büyükşehir, yaptığı uygulamalarla hayatlara dokunuyor. Özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam standartlarını yükseltme çabasıyla Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yeni bir ortez proteze ihtiyaç duyan veya zarar gören cihazın onarım ve bakımına ihtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Depremler sonrası "Eliniz, Kolunuz, Ayağınız Oluyoruz" projesi kapsamında Gaziantep ve çevre illerde 474 engelli afetzedenin yaşamına dokunan merkez, sadece fiziksel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmayıp psiko-sosyal destek de vererek hastaların ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını da gözetip bütüncül bir iyileşme süreci sunuyor, umut oluyor.

"Merkezde insanlığı, yardımseverliği gördüm"

Adıyaman'da yaşayan, depremde sol ayağını kaybeden Mehmet Fatih Karatut, tedavisinin ardından protez ihtiyacını karşılamak için merkeze geldiğini aktararak, "Bu bölgede böyle bir protez merkezinin olduğunu bilmiyorduk. Uzuv kaybı yaşayan kişiler çok rahat yola gidip gelemediği için genelde uzanmak isterler, bir araba içinde saatlerce kalmaları onları yorar. Mesafenin kısa olması hasta için büyük rahatlık sağlıyor" dedi.

Depremde uzuv kaybı yaşayan ve Adıyaman'da ikamet eden Mahmut Koca ise, "Burayı Adıyaman'da bir arkadaşım önerdi. Fatma Şahin bir kurum açmış, biz de buraya geldik dahil olduk. Şimdi umutluyum. Çok mutluyum, hiç karamsar değilim. Geldim, insanlığı gördüm, yardımseverliği gördüm" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımı sağlamak amacıyla yürütülen düzenlemelerle Gaziantep, "Engelsiz ve Akıllı Erişebilir Kent" olma hedefine adım adım ilerliyor, özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam standardını yükseltme çabası, çeşitli projelerle destekleniyor. - GAZİANTEP