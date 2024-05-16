Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere Medikal Malzeme Dağıttı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere Medikal Malzeme Dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere Medikal Malzeme Dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğinde uluslararası yardım kuruluşları desteğiyle Engelliler Haftasında medikal malzeme dağıtım töreni düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen programda 715 adet medikal malzeme dağıtıldı.

16.05.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğinde uluslararası yardım kuruluşları desteğiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında farkındalık oluşturmak için medikal malzeme dağıtım töreni düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda engelli bireylere, 55 akülü tekerlekli sandalye, 250 yetişkin tekerlekli sandalye, 125 çocuk tekerlekli sandalye, 150 adet konuşan saat ile beyaz baston, 135 adet walker olmak üzere toplamda 715 adet medikal malzeme dağıtıldı.

"Her türlü İmkanı engellilerimiz için sağlıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kendisinin evi olduğunu belirterek, "Bu merkezde bende 2 yıl eğitim gördüm. 2 yıl buraya her gün gelerek fizik tedavi hizmeti aldım. Ben şu an ayaktaysam, buradaki tedavim sayesindedir. Buradaki herkes bu süre zarfında benim yoldaşım, kardeşim oldu. Bu program vesilesiyle bir kez daha buradaki çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler, büyükşehir belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde her türlü imkanı engelli bireylerimiz için sergiliyoruz. Yıllardır bu böyle. Özellikle sağlık, engelli ve yaşlı bizim göz bebeğimiz olan başlıklar" dedi.

"Engelli bireyler için bu şehirdeki hizmetler her geçen gün artıyor"

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker ise bu programda emeği geçen herkes teşekkürlerini sunarak, "Gerek devlet olarak gerek yerel yönetim olarak gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin üzerine düşen en önemli vazife tabi ki engeli olmayan vatandaşlarımız hangi hizmeti alıyorsa, engelli kardeşlerimizin de o hizmetlerden hiçbir engelle karşılaşmadan faydalanmasını sağlamaktır. Ben bu şehirde bunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorum ki engelli kardeşlerimiz için her geçen gün bu hizmetlerin sayısı artıyor" şeklinde konuştu.

"Engellilerin dertleri ile dertlenmeliyiz, çözüm üretmeliyiz, öneri getirmeliyiz"

GBB Sağlık, Engelliler, Yaşlılar ve Özel Daire Başkanı Yusuf Çelebi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın amacının engelliler ile ilgili farkındalık ortaya koymak ve onlarla beraber yaşama kültürünü yakalamak olduğunu aktardı.

Çelebi, "Engellilerin dertleri ile dertlenmeliyiz. Çözüm üretmeliyiz, öneri getirmeliyiz. İşte bu haftanın temel amacı da budur. Bu nedenle hiçbir tarihte görülmemiştir ki engellilerin sorunlarını, sıkıntılarının yalnızca bu haftaya sığdırıldığı. Ancak bu haftaya has, farkındalığı artırmak, çözüm önerileri ortaya koyabilmek önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere Medikal Malzeme Dağıttı - Son Dakika

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