Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Tarladan Sofraya' Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Tarladan Sofraya' Projesini Hayata Geçirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi \'Haydi Tarladan Sofraya\' Projesini Hayata Geçirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı amaçlayan 'Haydi Tarladan Sofraya' projesi hayata geçirildi. Proje ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurularak hem üreticiye hak ettiği kazancı sağlamak hem de tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak hedefleniyor.

13.08.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı amaçlayan "Haydi Tarladan Sofraya" projesi hayata geçirildi.

Gaziantep'te tarım sektöründeki üreticilerin emeğini daha değerli kılmak ve tüketicilere taze, doğal ürünler ulaştırmak amacıyla başlatılan "Haydi Tarladan Sofraya" projesi, büyük bir adım olarak hayata geçirildi. Proje ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurularak hem üreticiye hak ettiği kazancı sağlamak hem de tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak hedefleniyor.

5 noktada başlayan satışlar talepler doğrultusunda arttırılacak

Bu kapsamda ilk etapta belirlenen 5 satış noktası, üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşlara ulaştıracak. Mehmet Akif Ersoy Pazar Yeri, Alaeddin Yavaşca Eğitim Merkezi yanı (Karataş), Derekenarı Tur Otobüsleri Park Alanı (Kalealtı), Kırsal Terminal içi (Çıksorut) ve Kuzeyşehir 1. Etap'ta kurulan noktalar, üreticilerin pazar sıkıntısını ortadan kaldıracak bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Ayrıca gelen talepler ve ihtiyaç tespitlerine göre satış noktaları da ilerleyen zamanlarda arttırılacak.

Proje sayesinde, çiftçiler ürünlerini doğrudan tüketiciye sunarak daha yüksek kazanç elde edecek. Böylece, tarım sektöründe adil bir gelir dağılımı sağlanacak ve üreticilerin alın teri karşılığını bulacak. Aynı zamanda, vatandaşlar da taze ve doğal ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

"Haydi Tarladan Sofraya" projesi, sadece ekonomik faydalar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yerel üretimi destekleyerek bölgesel kalkınmaya da katkı sunacak. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederken, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmeleri ve daha rekabetçi olmaları için de fırsatlar oluşturacak.

"Tarlada üretilen ürün hızlı bir şekilde sofralarda olacak"

Proje hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin bereketli topraklara sahip olduğunu aktararak, "Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde bizim çiftçimizin, insanımızın yanında olmamız gerekiyor. Buradan çıkan ürünün çok hızlı bir şekilde şehre ve tüketiciye ulaşması gerekiyor. İl Başkanımızla birlikte sahayı gezdiğimizde böyle bir ihtiyacı gördük. Bu ihtiyacı görünce de biz çözüm üretme ve halkımızın derdine derman olma noktasında 22 yıldır alandayız. Aldığımız kararlarda önce 'Haydi' dedik ve meslek lisesinde ekmekleri üreterek Haydi Büfeleri'nde sattık. Halkımız memnun kaldı ve şu anda Haydi Ekmek Fabrikası'nı açtık, üretilen ekmek miktarını çoğalttık. Sonrasında gelen talepler doğrultusunda 'Haydi Sofraya' yı açtık ve çok büyük memnuniyeti gördük. Bugün de 'Haydi Tarladan Sofraya' diyoruz. Tarlada üretilen ürün hızlı bir şekilde sofralarda olacak. Aracı olduğunda maliyet yükseliyor, beklediği zaman ürün zarar görüyor. Tarladan sofraya hızlı bir şekilde gidecek şekilde önemli 5 noktayı belirledik. Halkımıza hayırlı olsun. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ben ve arkadaşlarım sizlerin emrinizde ve hizmetinizdeyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Tarladan Sofraya' Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Tarladan Sofraya' Projesini Hayata Geçirdi - Son Dakika
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