Gaziantep\'te Değer Yayınları Protokolü İmzalandı

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan Yayın Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü ile toplum değerlerinin daha çok yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Milli ve manevi değerleri gözeterek başta çocuklar olmak üzere toplumun geneline hitap edecek yayınların ve materyallerin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzalarıyla yürürlüğe alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan törene Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da katıldı.

Protokol kapsamında eğitimin temelinde vicdanlı, toplumsal değerlerin farkındalığını yakalamış, ahlaki normlara sahip nesillerin yetişmesi amacıyla yapılan iş birliği kapsamında Gazi şehirde yaş gruplarına uygun basılı ve dijital materyallerin yaygınlaştırılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek yayınlar gerçekleştirilecek.

"Çocuklarımıza merhameti, vicdanı, şefkati öğretmenin yolu okul öncesinde çok ciddi destek verme"

İmza töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan ettiğine dikkat çekerek, "4-6 yaş o kadar önemli bir hal almış durumda ki bizim bu çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımızı eğer çok iyi yetiştiremezsek bugün yaşadığımız dünyada şikayetlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu kitaplar çocuklarımıza merhameti, iyiliği ve şefkati öğretiyor. Çocuklarımıza merhameti, vicdanı, şefkati öğretmenin yolu okul öncesinde çok ciddi destek verme" dedi.

"Bu protokolle biz, yaşatan, sevgiyi, iyiliği büyüten, insanı güzel yetiştiren bir imza atıyoruz"

Dijital çağın çocuklara oluşturduğu tehditleri ve ebeveynlere düşen sorumluluklara dikkat çeken Başkan Şahin, "Yapay zeka, metaverse çok hızlı bir şekilde geliyor. Eğer bunu yönetemezsek bomba olarak çocukları öldürüyor, eğer bunu doğru yönetirsek de 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'a dönüşüyor. Aslında bugün bu protokolle biz, yaşatan, sevgiyi, iyiliği büyüten, insanı güzel yetiştiren bir imza atıyoruz. Ben şahsınıza, bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Şehri imar etmek için aileyi huzurlu hale dönüştürmemiz gerekiyor. O da kişiden başlıyor. O yüzden de yönetici olarak ailenin huzuru ve mutluluğu, şehrin erdemli olması, huzur ve mutluluğu için çocuklarımıza çok iyi odaklanmamız ve onlara en azından şefkati, merhameti, vicdanı, iyiliği öğretmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmalarımızı arttırırsak çalışmalarımız daha bereketli olacak, daha verimli olacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da törende yaptığı konuşmada protokolün önemini aktararak, "Cenab-ı Hak'tan niyazımız iyilik, hayır ve eğitim için yapacağımız bu faaliyetlerde iş birliğimizi arttırması, birbirimizin birikimlerinden istifade etmemiz, daha çok çocuğa, gence, aileye yayınlarımızı ulaştırmamız. Hem basılı olarak hem dijital olarak bu çalışmalarımızı arttırırsak öyle inanıyorum ki çalışmalarımız daha bereketli olacak, daha verimli olacak. Bu birliğimiz, bu birlikteliğimiz bütün illerimizde hem müftülerimiz hem belediye başkanlarımız ve diğer kurum başkanları arasında bu iş birliği büyüdükçe verimimiz de bereketi de artacak" diye konuştu. - GAZİANTEP